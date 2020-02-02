ВТБ скорректировал условия по потребительским кредитам.



Оформить кредит наличными или рефинансирование работники по найму (в том числе клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит, по данным ВТБ или БКИ) смогут на следующих условиях: для суммы от 100 тыс. до 999 999 рублей ставка варьируется от 9,9% для зарплатных клиентов (от 11,2% для прочих) до 13,2% годовых; от 1 млн до 5 млн рублей — от 9,9% до 10,2% для зарплатных заемщиков (10,2% для прочих).

Ставки действуют при условии оформления личного страхования, в случае отказа надбавка составит 3—5 п. п. Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих — до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для не работающих пенсионеров программа доступна от 100 тыс. до 500 тыс. (для военных пенсионеров до 800 тыс.) рублей. Ставка варьируется в диапазоне от 11,2% до 13,2% годовых при наличии страхования, от 14,2% до 18,2% при отсутствии финансовой защиты.

«Банк снова скорректировал условия и ввел надбавки за отказ от финансовой защиты, но при этом снизил базовые ставки», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.