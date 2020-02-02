Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.

Главное, по его словам, — это вопрос социальных гарантий, в частности индексация пенсии.

«Никакое правительство не может сказать: знаете, у нас сейчас нет денег, ну раньше это (индексация пенсий. — Прим. ред.) было, а теперь давайте это такое-то время не будет, а появятся деньги — будет опять. Вот это долгосрочная гарантия, что все обязательства будут всегда», — сказал Кириенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он подчеркнул, что слова президента РФ Владимира Путина об обязательной ежегодной индексации пенсий еще пять лет назад не могли прозвучать.

«Это то, о чем президент сказал в своем послании. Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, именно поэтому они не могли прозвучать пять лет назад. Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями для страны и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в Конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.