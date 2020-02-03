Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз. Объем «просрочки» на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18—20 тыс. рублей против 3 тыс. рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



«На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18—20 тысяч рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз — на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более трех тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты», — отметили они.

При этом доля и объем просроченных долгов в целом по стране за прошлый год уменьшились, указали аналитики. Так, по итогам года портфель «плохой» задолженности россиян перед банками немного уменьшился — до 740—750 млрд рублей против 757,5 млрд годом ранее. Данный фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля «просрочки» по ссудам за 2019 год существенно сократилась — до 4—4,2% с 5%.

Однако в 2020-м впервые за два года «плохие» долги могут показать положительную динамику, хотя темпы роста просроченной задолженности и будут в рамках ожидаемых и не приведут к серьезным последствиям, уверены в НАПКА.