Процедуру оспаривания гражданами неправомерных переводов накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) от одного страховщика к другому могут упростить, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направила в конце прошлого года письмо на имя зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, предложив для «равных условий по защите прав как гражданина, так и НПФ» создать механизм оценки подлинности подписи застрахованного лица на договоре об ОПС уже во время рассмотрения обращений жертв фальсификации документов ЦБ.

В настоящее время, чтобы средства гражданина вернулись в фонд, из которого он по своему желанию не уходил, суд должен признать договор об ОПС недействительным. НАПФ не предлагает изменить эту процедуру — независимая почерковедческая экспертиза позволит застрахованному лицу «в максимально короткий срок в судебном порядке восстановить свои нарушенные права».

НПФ предложили узаконить возврат потерь при неправомерных переводах накоплений НАПФ направила в ЦБ соответствующее письмо.

Вместе с тем процедура восстановления прав застрахованных лиц через суд сложна, и, по определению экспертов, лишь «единицы доходят до конца судебного пути».

По словам экспертов, для определения состава мошенничества требуются вполне конкретные следственные, а потом и судебные действия, таким образом, «наделение компетенцией по такого рода делам прежде всего требует изменения базового закона, а по сути — наличия специальных компетенций для расследования таких случаев». К тому же, согласно Гражданскому кодексу, «спор о признании договора с новым НПФ оспоримой сделкой может быть рассмотрен исключительно судом», отметили в ЦБ. Как указывает представитель регулятора, «говорить о наделении финомбудсмена дополнительными функциями можно будет после того, как в периметре его деятельности окажутся все предусмотренные законодательством сегменты финансового рынка».