Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в начале торговой сессии упал на 8,73%, до 2 716,7 пункта. Падение котировок зафиксировано на шанхайской площадке по всему спектру «голубых фишек». С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор «Шэньчжэнь компонент» упал на 9,13%, до 9 706,58 пункта.

Обвал на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в стране. Согласно официальным данным, число инфицированных уже превысило 17 тыс. человек. Эпидемия вынудила местные власти принять жесткие меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса, что оказало серьезное влияние и на бизнес-среду. Снижение деловой активности наблюдается в транспортной сфере, несут убытки туристические компании, уменьшились объемы продаж в торговых сетях в период каникул по случаю китайского Нового года.

Новая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с очередного падения котировок, которое продолжается уже четвертую торговую сессию подряд. Индекс Hang Seng в момент начала операций сократился на 123 пункта (0,47%) — до значения 26 189, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательной динамикой охвачены 44 из 50 ключевых «голубых фишек». В общей сложности с минувшей среды, когда возобновились торги после празднования Нового года по лунному календарю, биржевой индикатор потерял уже 6%. Это несколько превысило прогнозы аналитиков.

По мнению местных экспертов, несмотря на соблазн скупки инвесторами изрядно подешевевших активов, рынок продолжит лихорадить на фоне неопределенностей по поводу перспектив развития эпидемиологической ситуации в стране. В случае поступления сводок о новых смертях от вируса давление на фондовые площадки неизбежно продолжится.