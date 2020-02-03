Крупные микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать ссуды мигрантам, чтобы компенсировать снижение маржи после ограничения предельной доходности микрозаймов, пишет «Коммерсант» . Так, группа компаний (ГК) Eqvanta подвела первые итоги пилотного проекта по выдаче займов иностранным гражданам. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии могут получить заем от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на срок до года по ставке около 120% годовых. По итогам I квартала 2020 года компания настроена увеличить выдачи, однако для масштабирования планирует оценить весь цикл займа — от оформления до погашения.

Как пояснил гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов, компания диверсифицирует бизнес, чтобы снизить долю краткосрочных займов как наиболее рисковых. По его словам, сегмент займов для иностранных граждан является перспективным, так как то небольшое количество игроков, которое представлено на рынке сегодня, не в состоянии обеспечить нужды большого числа потенциальных клиентов. Контактность клиентов при просрочке близка к 100%, если клиент портит свою кредитную историю, ни одна из компаний, работающих с данным сегментом, не выдаст ему заем.

Выход в данный сегмент изучает и МФК «Мигкредит» — для минимизации рисков компания рассматривает возможность выдачи целевых займов на перевод денег семье или на патент на работу. Работа с такими клиентами отличается от привычного подхода к работе с заемщиками, отмечают в МФО «Быстроденьги». Сотрудники выезжают непосредственно к клиентам, посещают места их проживания и работы, смотрят документы и занимаются так называемым визуальным прескорингом, поясняют там.

По мнению экспертов, в условиях регуляторного ограничения доходности бизнеса МФО ищут таким образом дополнительные источники заработка. Также у граждан из стран СНГ традиционно сильны национальные связи и развиты диаспоры, которые могут оказать поддержку своим соотечественникам в случае возникновения у них сложностей с выплатами по займу. Однако в целом перспективы кредитования данного сегмента весьма туманны, поскольку предсказать поведение подобных заемщиков достаточно сложно.