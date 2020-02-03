Большинство россиян (88%), которые собираются в ближайший год приобретать недвижимость, планируют брать ипотеку, свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка. Аналитики кредитной организации выяснили, как россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке и рассчитывают свои финансовые возможности. Анализ основан на данных опроса более 2 тыс. человек из 17 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Среди опрошенных не оказалось ни одного человека, который может купить недвижимость, заплатив всю сумму сразу. Ипотеку собираются брать 88% опрошенных. 12% предпочитают ипотеке потребительский кредит, потому что он кажется более понятным (32%) и безопасным (12%).



«Большинство считает такой вариант займа для покупки недвижимости более выгодным, что не соответствует текущей рыночной ситуации», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.



Согласно опросу, 62% россиян планируют покупать квартиру в новостройке, жилье на вторичном рынке рассматривают 25%, а 13% еще не определились с выбором. Мужчины значимо чаще, чем женщины, предпочитают квартиру в новых домах.



В среднем россияне копят на ипотеку от двух до четырех лет, откладывая каждый месяц 20% своего дохода. За пять лет и более необходимую сумму набирают 29% опрошенных, за год — 17%. Меньше чем за год на первоначальный взнос могут накопить 6% россиян.

35% от тех, кто копит, откладывают на ипотеку каждый месяц разную сумму. При этом подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склонны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства.

Большинство респондентов хранят накопления в банке, используя для этого вклады. Однако 32% россиян просто складывают наличные деньги дома. Инвестируют свои средства меньше 7% опрошенных. Среди иных методов накопления встречаются такие решения, как использование дебетовых карт с процентом на остаток или передача наличных на хранение бабушке.

Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчины предпочитают получать деньги под залог имеющейся недвижимости.

Для покрытия первоначального взноса 39% опрошенных собираются продать машину, 25% — дачу, 23% — уже имеющуюся недвижимость: комнату в коммуналке, старую квартиру или дом. В дело также идут гараж, бытовая техника и золото.