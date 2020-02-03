Банк БКФ запустил вклад «Управляемый стандарт».

Сумма первоначального взноса депозита — от 100 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — от 181 до 375 дней.

Размер процентной ставки определяется исходя из размера ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,25 процентного пункта, и составляет 6% годовых. В случае изменения ключевой ставки Банка России процентная ставка по текущему договору вклада изменяется с первого числа следующего календарного месяца.

Пополнение возможно не позднее 30 дней до окончания срока вклада, а также частичное снятие с 91-го дня.

Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня процентная ставка сохраняется.