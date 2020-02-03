ЮниКредит Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить дебетовую карту AIR платежной системы Visa на специальных условиях. Чтобы оформить карту онлайн, нужно подать заявку на сайте.



Только при оформлении через Банки.ру предлагается 12 месяцев бесплатного обслуживания карты и 2 500 приветственных миль при активации карты. В дальнейшем обслуживание останется бесплатным при совершении покупок на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. При невыполнении условия плата за обслуживание составит 249 рублей в месяц.

Также держатели карт получат возврат милями 30% от суммы покупки в магазинах Duty Free и 2% за остальные покупки. При покупках на портале travel.unicredit.ru можно получить возврат до 10% от потраченной суммы.

Накопленными милями можно оплатить авиабилеты любых авиакомпаний по всем направлениям, ж/д билеты, бронирование гостиниц по всему миру, доступных на портале travel.unicredit.ru, по курсу 1 миля = 1 рубль.

Банк предоставляет возможность оплачивать товары и услуги за рубежом по курсу ЦБ. Для расходных операций, совершенных в долларах или евро по рублевой карте, в виде миль выплачивается разница между суммой расходной операции в рублях по курсу банка на момент списания расходной операции и суммой операции в рублях по курсу ЦБ на день совершения операции.

На остаток собственных средств начисляется 7% милями.

«Преимуществом карты является возможность снятия наличных без комиссии в банкоматах сторонних банков за пределами РФ и страхование за границей для держателя основной карты. Карта поддерживает технологию бесконтактных платежей и может быть привязана к Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и Samsung Pay», — комментирует эксперт Банки.ру по банковским картам Ольга Станчак.

Банк входит в топ-100 по размеру активов и является участником системы страхования вкладов — денежные средства на счете карты, как и по вкладу, застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.