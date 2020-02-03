Компания «Сбербанк Лизинг» провела полностью цифровую лизинговую сделку. Как подчеркивают в дочерней лизинговой компании Сбербанка, подобная сделка была реализована впервые в российской лизинговой отрасли.

«Все этапы сделки — поиск и подбор автомобиля, выбор условий лизинга, расчет графика лизинговых платежей, предоставление персональных данных, отправка сделки на рассмотрение, а также само подписание договорной документации — были пройдены клиентом самостоятельно, без участия сотрудников АО «Сбербанк Лизинг», — поясняют в компании.

Клиентом был выбран отечественный автомобиль Lada Largus. Поставщиком предмета лизинга выступило ООО «Мэйджор Красногорск». На проведение сделки, от формирования расчетов до итогового подписания, клиенту потребовалось порядка получаса. Все взаимодействие участников сделки осуществлялось в электронном кабинете.

«Полная автоматизация бизнес-процессов достигнута благодаря многоуровневой интеграции внутренних систем и систем ПАО «Сбербанк», функционалу обогащения данных, а также дополнительных модулей, таких как автогенерация документов, центр уведомлений и других», — указывают в «Сбербанк Лизинге».

В числе основных преимуществ своего нового сервиса компания называет большой выбор автомобилей на сайте, отсутствие пакета документов до заключения сделки, возможность получения итогового решения за несколько минут, электронный документооборот, скидки, возможность оформить сделку в режиме 24/7 из любой точки мира.

В ближайшее время технология будет работать в пилотном режиме, но в лизинговой компании ожидают кратного роста объема бизнеса и количества таких сделок в обозримой перспективе.

«Новая технология позволяет существенно снизить затраты и экономит время всех участников сделки. Верим, что данное решение позволит кардинально изменить существующие на рынке бизнес-модели и будет способствовать дальнейшему развитию и росту сегмента лизинга легковых автомобилей», — отмечает генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров, подчеркивая, что компания достигла «абсолютно нового уровня диджитализации процессов в лизинговой отрасли».



«Я был приятно удивлен новым форматом предоставления лизинговых услуг. Не выходя из своего офиса в Нижнем Новгороде, я смог приобрести автомобиль для коммерческих целей у поставщика в Москве. Больше всего мне понравилось отсутствие бумажной волокиты и свободный доступ к сервису в выходной день. Вечером в воскресенье я отправил сделку на рассмотрение и уже на следующий день подписал договор лизинга и договорился с менеджером об удобном времени передачи автомобиля. Я считаю, что у данного сервиса большое будущее», — комментирует клиент по сделке — генеральный директор ООО «Трансдеталь» Андрей Мягков.

