Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам доступ к кредитной истории через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Клиентам доступны отчеты из Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй, уточняется в релизе банка.

Сервис запущен совместно с компанией HES Fintech (ООО «Эйч И Консалтинг»).

«Сервис позволяет выявить возможные негативные аспекты кредитной истории, своевременно внести корректировки и избавиться от ошибок в персональных данных или кредитной информации», — отмечается в сообщении.

Стоимость отчета с кредитной историей для индивидуальных предпринимателей — 960 рублей, для юридических лиц — 1 490 рублей.



«По действующему законодательству для получения кредитной истории субъекту нужно лично обратиться в кредитное бюро и пройти процедуру персональной идентификации. В отделениях некоторых банков, которым кредитные бюро доверяют идентификацию, также можно купить отчет о своей кредитной истории. Есть и онлайн-сервисы с предложениями покупки отчетов через Интернет — в этом случае клиенту необходимо лично явиться в офис идентифицирующей организации. Сервис для клиентов Сбербанка реализован по принципу одного окна: заказал, оплатил, получил. Теперь не нужно собирать пакет документов и проходить дополнительную идентификацию. Это сэкономит время наших клиентов», — комментирует директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.