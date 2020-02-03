Банк «Пересвет» снизил ставки по депозитам в рублях и долларах.

Депозит «2020» (от 20 тыс. рублей на 181 и 270 дней) открывается под 6,15% годовых (вместо 6,3%).

«Доходный» (от 32 до 732 дней) в рублях размещается под 4,35—5,7% (ранее — под 4,35—5,75%), в долларах — под 0,3—1,2% (прежде — под 0,3—1,3%), а «Комфортный» (на 182, 370, 545, 732 дня) — под 4,65—5,15% в рублях (прежде — под 4,75—5,35%), в долларах — под 0,6—0,9% годовых (вместо 0,75—0,95%).

Доходность «Стабильного» (на 32, 62, 92, 182, 270, 370, 545, 732 дня) в рублях составит 3,65—5,9% (ранее — 4,85—6,15%), в долларах — 0,4—1,35% годовых (вместо 0,4—1,45%).

Минимальная сумма депозитов «Доходный», «Комфортный» и «Стабильный» — 30 тыс. рублей или 500 долларов.

«Стабильный Премиум» (на 92, 182, 370 дней) в рублях оформляется под 5,8—6,15% (ранее — под 6,05—6,45%), в долларах — под 0,9—1,6% годовых (вместо 1,15—1,65%), «Доходный Премиум» (на 370 дней) — под 5,75—5,95% в рублях (вместо 6—6,2%) и под 1,3—1,4% годовых в долларах (вместо 1,45—1,55%).

«Комфортный Премиум» (на 182 и 370 дней) в рублях привлекается под 5,5—5,7% (прежде — под 5,7—6%), в долларах — под 0,9—1,3% годовых (прежде — под 1—1,45%).

Минимальная сумма вкладов «Стабильный Премиум», «Доходный Премиум» и «Комфортный Премиум» составляет 3 млн рублей или 50 тыс. долларов.

Проценты по всем вкладам, кроме «Стабильного», выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. По «Стабильному» выплата процентов осуществляется в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Доходный», «Комфортный», «Доходный Премиум» и «Комфортный Премиум».