Новый флайт рекламной кампании банка «Восточный» в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания» стартует в феврале 2020 года. Реклама будет представлена роликами на телевидении, радио и в Интернете, билбордами, баннерами в Сети, а также макетами в прессе. Рекламная кампания пройдет во всех городах присутствия банка «Восточный», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Рекламная кампания направлена на привлечение внимания клиентов к флагманскому продукту банка «Восточный» — кредиту наличными. Он предоставляется на сумму до 1,5 млн рублей по очень привлекательной ставке — 9% годовых.

В новой рекламной кампании банк решил не делать ставку на звезд, а задействовать обычных актеров, отмечается в релизе. Сюжет строится вокруг традиционной супружеской беседы. За столиком ресторана жена обсуждает с мужем ремонт в комнате сына, покупку мебели, предлагает поклеить веселые обои. После ее вопроса «Одобряешь?» камера поворачивается на собеседника, которым оказывается вместо мужа консультант банка. Он отвечает: «Одобряю!». Тут в кадр вбегает ребенок, и появляется настоящий муж, который подходит к столику и, радостно хлопая менеджера банка по плечу, говорит: «Спасибо, что одобрил!».

Креативную концепцию рекламной кампании банка «Восточный» представило агентство SHMA, производство ролика обеспечила студия Optimum Pro. Ролик можно посмотреть на youtube-канале банка по ссылке .

