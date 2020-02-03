Представитель защиты заявил, что вменяемой бизнесмену Борису Минцу и двум его сыновьям Дмитрию и Александру растраты активов банка «Открытие» на 35 млрд рублей не было, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

«Важнейший для отвергания всякого подозрения именно в растрате факт состоит в том, что из банка «Открытие» ни рубля не пропало. И с этим следствие не спорит. Однако сделка произвольно вырывается следователем из контекста правоотношений двух лиц, рассматривается вне экономического положения групп юридических лиц, без оценки непредсказуемого в момент совершения экономического и административного вмешательства государственных органов в работу банковской системы России в этот период», — сказал адвокат бизнесмена Алексей Куприянов.

По его словам, в обвинении в отношении его подзащитного «оценки спорных облигаций заинтересованными лицами на стороне обвинения (банком, купившим акции, Центробанком) и экспертом следствия разнятся втрое. Следствие добивается заочного ареста, чтобы не дать возможности вернуться в Россию и лично участвовать в своей защите».

Бориса Минца и его сыновей будут искать только на территории СНГ Минцы покинули страну и, согласно материалам следствия, находятся в Великобритании.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте Бориса Минца планировалось провести 31 января, но суд перенес заседание на 3 февраля, предоставив защите время для ознакомления с материалами дела и подготовки к процессу. По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, арестованные заочно в минувшую пятницу и объявленные в розыск, а также председатель правления банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 груп финанс». Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело.