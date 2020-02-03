Банк Казани с 1 февраля 2020 года запустил новый кредит для бизнеса «Доступный!». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для предоставления кредита требуется упрощенный пакет документов. Решение по кредиту на любые бизнес-цели принимается за один день с даты предоставления полного комплекта документов.

Кредит выдается на срок до пяти лет, минимальная сумма — 500 тыс. рублей, максимальная — до 10 млн рублей в форме кредита / кредитной линии под залог недвижимости, транспорта.

Подать заявку на кредит можно на сайте банка.