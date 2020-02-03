Mastercard отказалась от участия в разработке криптовалюты Facebook не только из-за проблем с финансовыми регуляторами, но и из-за опасений по поводу соблюдения бизнес-модели, заявил глава компании Аджай Банга в интервью Financial Times. По его словам, ключевые члены Ассоциации Libra не могли гарантировать, что ее действия будут соответствовать законодательству касательно отмывания денег, политики «Знай своего клиента» (KYC) и соблюдения конфиденциальности данных.

«Каждый раз в разговоре с ключевыми участниками Libra я спрашивал, будет ли это закреплено в письменном виде? Ответа не было», — пояснил Банга.

Он добавил, что другая проблема заключалась в непонимании того, каким образом Libra планирует зарабатывать деньги. Изначально Facebook позиционировал свою платежную систему как финансовый инструмент общей доступности, но затем она превратилась в фирменный цифровой кошелек Calibra, подчеркнул Банга. Он считает, что это сделало из альтруистической идеи собственный коммерческий продукт.

Аналитик MoffettNathanson Лиза Эллис предположила, что у компании были и другие причины для отказа от участия в разработке Libra. Платежная система в случае запуска может стать для Mastercard серьезным конкурентом, положение которой также усугубляется из-за роста популярности других цифровых кошельков, таких как Apple Pay и India Paytm, считает эксперт. Однако Банга отказался считать платежную систему Facebook угрозой для Mastercard. Глава компании рассказал, что у нее более 30 тыс. банков-партнеров, а ее политика полностью соответствует законодательству обслуживаемых стран, что кардинально отличается от положения Libra.

Mastercard одновременно с Visa отказались от участия в проекте Libra в октябре предыдущего года. Причиной для прекращения сотрудничества компании назвали критику криптовалюты Facebook финансовыми регуляторами.



Восьмой и на данный момент последней компанией, покинувшей проект Libra, стала Vodafone. Телекоммуникационный конгломерат отказался от разработки криптовалюты Facebook ради участия в другом проекте.