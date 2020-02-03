Совокупное состояние богатейших россиян в течение января снизилось на 7,77 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Немногим предпринимателям удалось увеличить свое состояния в январе. Так, богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь выросло на 1,44 млрд долларов, до 29,5 млрд долларов. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На второе место вышел совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, состояние которого в январе выросло на 600 млн долларов и достигло 22,9 млрд.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон переместился на третью строчку со второй, потеряв 2,46 млрд долларов, — теперь его состояние оценивается в 22,1 млрд долларов. Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года сократился на 867 млн долларов, до 20,5 млрд долларов. На пятом месте расположился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 976 млн долларов, до 19 млрд долларов.

На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние уменьшилось сразу на 1,96 млрд долларов, до 16,2 млрд долларов. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 16,1 млрд долларов (снижение на 234 млн долларов). На восьмом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его состояние стало меньше на 698 млн долларов и составило 15,9 млрд долларов.

Девятое место досталось основному владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу, чье состояние увеличилось за январь на «символические» 22,5 млн долларов и достигло 14,8 млрд долларов. Десятое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние сократилось на 1,52 млрд долларов, до 13,9 млрд долларов.