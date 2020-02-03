Ряд банков с февраля 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания, комиссий за снятие наличных и процента начисления дохода на остаток.

Кешбэк и бонусные программы

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк в период до 30 апреля 2020 года предлагают по картам «Максимум» и «Максимум Gold» повышенный кешбэк в размере 10% за покупки в аптеках, магазинах косметики, цветочных магазинах, магазинах спортивных товаров. Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Банк «Солидарность» в рамках акции, которая проходит с 1 февраля по 31 декабря 2020 года, начислит за покупки по карте Visa Infinite Status кешбэк в размере 1,5%. Максимальная сумма вознаграждения — 10 тыс. рублей в месяц.

Совкомбанк изменил правила начисления вознаграждения по карте «Халва». Ранее при совершении пяти операций в любых магазинах на общую сумму от 10 тыс. рублей в месяц за счет собственных или заемных средств держатели карты получали баллами 6% от потраченной суммы при оплате смартфоном в магазинах, являющихся партнерами банка. По новым условиям 6% будет начислено за покупки на сумму от 10 тыс. рублей, 4% — за покупки на сумму от 5 тыс. до 9 999,99 рубля, 2% — за покупки стоимостью менее 4 999,99 рубля. Если покупка оплачена частично собственными средствами держателя карты и частично заемными, то для определения размера выплаты учитывается только часть покупки, оплаченная собственными средствами. Условия по количеству, сумме операций, размеру вознаграждения при оплате картой и покупках в прочих торгово-сервисных предприятиях остались без изменений.

Банк «Союз» в феврале будет начислять баллы за траты в категории «такси и каршеринг» (ранее — в категории duty free) по картам «Мой бонус» (в размере 8%) и «Премиальная» (10%). За одну операцию может быть начислено не более 3 тыс. баллов.

Процент на остаток

«Ренессанс Кредит» по дебетовой карте начисляет проценты в размере до 5,75% годовых. Так, при стоимости покупок свыше 5 тыс. рублей в месяц проценты начисляются в размере 5,75% годовых на остаток до 499 999,99 рубля и 4,5% годовых — на остаток от 500 тыс. рублей. При покупках на сумму менее 5 тыс. рублей в месяц на минимальный остаток на счете начисляется 4% годовых.

Стоимость обслуживания

Банк ДОМ.РФ внес изменения в стоимость обслуживания по карте «Премиальная». Теперь плата за пакет услуг «Премиальный» не взимается при выполнении одного из условий:

сумма среднемесячного остатка за предыдущий календарный месяц на всех текущих счетах от 1,5 млн рублей (ранее — 1 млн рублей);

сумма среднемесячного остатка на всех текущих счетах в течение календарного месяца от 1 млн рублей (ранее — 750 тыс. рублей) и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 тыс. рублей;

сумма ежемесячных поступлений на счет от 150 тыс. рублей и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 тыс. рублей

Комиссии за снятие наличных

По карте «Премиальная» Банка ДОМ.РФ изменения также коснулись комиссии за снятие наличных в банкоматах других банков. Теперь взимается 90 рублей или 1 доллар/евро при снятии до 3 тыс. рублей или 50 долларов/евро (за снятие более значительных сумм комиссия не взимается).

Банк «ФК Открытие» по дебетовым картам Travel, «ЛУКОЙЛ» и по «Карте Гладиатора» отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах всех сторонних банков. Ранее комиссия не взималась в банкоматах банков-партнеров или при выполнении минимальных требований.



Тимер Банк отменил комиссию за снятие наличных по дебетовым картам в банкоматах сторонних банков (ранее взимался 1%, минимум 150 рублей).