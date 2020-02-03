Нормативы ЦБ нарушали в декабре 2019 года 11 российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, Нижневолжский Коммерческий Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов, и Крайинвестбанк.

Уточним, что у Нижневолжского Коммерческого Банка 24 января этого года была отозвана лицензия. Остальные банки из списка находились в процессе финансового оздоровления, при этом Крайинвестбанк был 1 января присоединен к своему банку-санатору — крымскому РНКБ. В ноябре также было зафиксировано нарушение нормативов регулятора указанными банками, кроме Нижневолжского Коммерческого Банка.

Банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития допускали в декабре снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. Минимально допустимое значение данного норматива установлено Центробанком на уровне 4,5%. Значения Н1.1 у «Восточного» и УБРиР в течение месяца не опускались ниже 5,13% и 6,37% соответственно.

За 2019 год российские кредитные организации, по данным ЦБ, заработали 2,04 трлн рублей до налогов. Для сравнения: в 2018 году аналогичный показатель равнялся 1,34 трлн рублей.

Доналоговую прибыль в совокупном размере 2,19 трлн рублей получили в прошедшем году 373 кредитные организации, а убыток в размере 159,55 млрд — 69.

На 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 402 банка (266 с универсальной лицензией и 136 с базовой лицензией) и 40 небанковских кредитных организаций. В декабре 2019 года были отозваны две лицензии: у ивановского Кранбанка и Невского Банка из Санкт-Петербурга. Всего в 2019 году Банк России отозвал лицензии у 24 банков и пяти НКО.

В январе 2020 года уже были отозваны лицензии у четырех банков, а также состоялись два слияния: помимо объединения Крайинвестбанка с РНКБ это присоединение банка «Русь» к банку «Оренбург». Также стало известно, что РНКБ будет привлечен в качестве инвестора для санации Севастопольского Морского Банка.