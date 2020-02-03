Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,19% и составил 3 070,84 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,27% — до отметки 1 521,16.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,91%, Сбербанка — на 0,71%, «Газпрома» — на 0,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,67%, «АЛРОСы» — на 1,56%.



«Заокеанские рынки проснулись в хорошем настроении, а негативных новостей за выходные вроде бы и не появилось. Индекс Мосбиржи снизился к 3 073 пунктам, но совершенно свободно во вторник может двигаться в пределах 3 045—3 105 пунктов. Индекс РТС сохраняет равновесие около 1 523 пунктов, этот уровень будет актуальным и завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

