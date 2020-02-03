Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 33 копейки к предыдущему закрытию, до 63,59 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 46,5 тыс. сделок на сумму порядка 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,41—64,1 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,3 рубля, потеряв 58 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 11,6 тыс. сделок примерно на 606,8 млн евро по курсам от 70,06 до 70,99 рубля за евро.

«Доллар США теряет к рублю 0,55% и торгуется к вечеру понедельника по 63,55 рубля, а до среды он останется в коридоре 63,4—64 рубля. Евро/рубль выглядит неплохо, сбрасывает часть перекупленности почти на 1%, но сохраняет потенциал колебаний в пределах 70,05—70,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.