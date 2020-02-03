Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, предложила странам — участникам соглашения ОПЕК+ усилить сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки от текущих 1,7 млн баррелей в сутки для того, чтобы избежать дестабилизации рынка нефти из-за влияния вспышки коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд предлагает сохранить увеличенную квоту «на время кризисной ситуации». Однако не все страны разделяют позицию Саудовской Аравии о необходимости столь радикальных мер.

По текущему соглашению страны ОПЕК+ сокращают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки, из которых на Саудовскую Аравию приходится 489 тыс., а на Россию — 300 тыс. Квота была увеличена совсем недавно — с 1 января 2020 года и должна действовать до 31 марта 2020 года. До возникновения чрезвычайной ситуации с коронавирусом, который может обрушить спрос на нефть через снижение авиаперевозок, ОПЕК обсуждал продление текущих договоренностей до конца 2020 года с возможностью пересмотра квот в июне.

Вспышка заболевания, способ лечения которого пока не найден, уже заставила альянс перенести заседание, намеченное на 4—5 марта 2020 года, на первую половину февраля. По разным данным, обсуждается перенос на 14—15 февраля. При этом технический комитет ОПЕК+, состоящий из экспертов министерств стран-участниц, экстренно соберется 4—5 февраля, чтобы оценить сценарии развития рынка на ближайшую перспективу. Возможно, после завершения его работы министры смогут определиться с датой министерской встречи.