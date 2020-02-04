Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на 2,7 млрд долларов, а для 16 богачей завершившийся месяц обернулся потерями в размере около 8 млрд. Такие данные приводит Bloomberg , с марта 2012 года публикующее «Индекс миллиардеров», куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.



Семерым россиянам из списка удалось увеличить свое состояние с начала года: активы Владимира Потанина выросли на 1,44 млрд долларов, Вагита Алекперова — на 600 млн, Виктора Рашникова — на 247 млн, Леонида Федуна — на 237 млн, Сулеймана Керимова — на 145 млн, Андрея Гуриева — на 38,9 млн, Виктора Вексельберга — на 22,5 млн.

Для 16 россиян, включенных в список, январь оказался неудачным: наибольшие потери — 2,46 млрд долларов — понес Леонид Михельсон, активы Геннадия Тимченко уменьшились на 1,96 млрд, Андрея Мельниченко — на 1,52 млрд, Алексея Мордашова — на 976 млн.

Первую строчку в «Индексе миллиардеров» занимает глава американской компании Amazon Джефф Безос со 124 млрд долларов. С начала года его состояние выросло на 9,28 млрд.