По добровольным индивидуальным пенсионным программам (ИПП) клиенты негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка — лидера рынка по индивидуальным программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — в прошлом году внесли на свои счета более 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Более половины взносов было осуществлено с помощью сервиса автоматических платежей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году.

Согласно представленным данным, получается, что средний участник этих программ перечислил за прошлый год на будущую пенсию чуть более 2 тыс. рублей. При этом минимальный платеж, установленный по таким планам, составляет 1 тыс. рублей.

По мнению экспертов, показатели, полученные НПФ Сбербанка по программам ИПП, демонстрируют, какие результаты могут обеспечить добровольные пенсионные программы в условиях почти полного отсутствия стимулов. Но все будет зависеть от показателей НПФ Сбербанка, а также от умения работы фонда с уже собранной клиентской базой, отмечают эксперты. В фонде собираются построить систему регулярных коммуникаций с клиентами, повысить их вовлечение в накопительный процесс, при котором регулярные взносы станут неотъемлемой частью жизни.