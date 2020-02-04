Коронавирус станет «мощным негативным шоком» для Китая в I квартале 2020 года — в первую очередь это коснется розничных продаж, но также промышленности и инвестиций. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестбанка JP Morgan (есть у «Известий»). Он понизил ожидания по росту экономики страны в январе — марте до 4,9%, прежние оценки составляли 6,3%. Распространение нового вируса сильнее повлияет на мировую экономику, чем китайская атипичная пневмония в 2002—2003 годах.

На вспышку заболевания успели отреагировать фондовые и сырьевые рынки: американские индексы падали всю вторую половину января, а 3 февраля рухнули китайские биржи, открывшиеся после новогодних праздников. Российские активы тоже дешевеют на этом фоне, поскольку инвесторы перекладываются в безрисковые инструменты. Если вирус будет распространяться и дальше, рост глобальной экономики окажется под угрозой, считают опрошенные «Известиями» аналитики.

Эпидемиологическая ситуация представляет угрозу для одного из драйверов роста рынков последних месяцев — ожиданий восстановления мировой экономики в этом году, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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В БКС ожидают, что в ближайшие недели отток из российских акций может продолжиться.

Индекс Московской биржи в понедельник, 3 февраля, закрылся на уровне 3070,84 пункта, снизившись с январского максимума на 4,6%. Доллар с 10 января подорожал на 2 рубля (до 63,61 рубля/доллар), евро — на 2,4 рубля (до 70,29 рубля/евро). Российские активы снижаются с прошлой недели на фоне общего ухода инвесторов от риска, объяснил начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. По его словам, пока на биржах сохраняется нервозность, вряд ли появятся причины для существенного укрепления рубля.

Как ранее писали «Известия», потери отечественной экономики по итогам I квартала могут достичь 0,2%. Этот показатель укладывается в рамки обычной сезонной заболеваемости ОРВИ. А товарооборот между Москвой и Пекином из-за вспышки коронавируса может сократиться на 2–4%.

Ситуация способствует перетоку капитала в «защитные» инструменты, сказал главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Есть спрос на казначейские облигации США и госдолг европейских стран, а также на швейцарский франк и японскую иену.

Кара поднебесная. Станет ли китайский коронавирус причиной глобального кризиса?
Кара поднебесная. Станет ли китайский коронавирус причиной глобального кризиса?

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