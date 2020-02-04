Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ужесточить наказание за неправомерные действия при банкротстве кредитных, страховых и иных финансовых организаций.



В частности, речь идет о повышении мер уголовной ответственности «за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда», следует из проекта отзыва Кабмина, одобренного на заседании комиссии.

«Концепция законопроекта, направленная на противодействие преступлениям, связанным с банкротством кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, представляется актуальной и в целом заслуживает внимания», — подчеркивается в проекте заключения правительства. «Вместе с тем в целях совершенствования механизма противодействия криминальным банкротствам финансовых организаций полагаем целесообразным под фиктивным банкротством признавать также подачу руководителем юридического лица либо гражданином (в том числе индивидуальным предпринимателем) в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, содержащего заведомо ложные сведения о несостоятельности и банкротстве», — предложили в комиссии.

«Правительством РФ законопроект поддерживается при условии доработки ко второму чтению с учетом замечаний», — сказано в документе.