Смартфоны и другие гаджеты, в которых будут некорректно работать обязательно предустановленные отечественные приложения, разрешат вернуть в магазин, пишут «Известия» . Покупатели смогут заменить их на другие устройства либо получить назад деньги, следует из регуляторной концепции Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

На продаваемые в РФ смартфоны с 1 июля этого года в обязательном порядке должны предустанавливаться отечественные приложения. Предустановка российского софта станет обязательной с 1 июля 2021 года также для планшетов, с 1 июля 2022-го — для ПК, а с 1 июля 2023-го — для смарт-ТВ. Если весь этот софт не будет работать или станет работать некорректно, согласно законодательству о защите прав потребителей, в 15-дневный срок потребитель может потребовать замены электронного устройства на такое же новое либо на другой товар (с перерасчетом). Также он имеет право на бесплатный ремонт гаджета или возврат денег. Аналогичные требования можно выдвигать в течение гарантийного срока (а если он не установлен — в течение двух лет), но для этого недостаток должен быть существенным.

ФАС разработала концепцию проекта по предустановке российского ПО Внесение в установленном порядке в правительство намечено на март 2020 года.



Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в ФАС свои предложения, в которых просит внести в закон «О защите прав потребителей» новый субъект, а именно разработчика приложений. Именно он должен отвечать за работоспособность предустановленного ПО, говорит представитель РАТЭК.

По словам экспертов, применение нормы об обязательной предустановке отечественного ПО без внесения изменений в действующее законодательство о защите прав потребителей негативно скажется на рынке электроники. Участятся возвраты гаджетов с неработающим софтом в магазины, а количество исков к продавцам и производителям электроники увеличится, прогнозируют они. Также могут вырасти и цены на нее.

ФАС оценивает риск ненадлежащей работы устройства с предустановленным российским программным обеспечением как незначительный, сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Когда концепция рассматривалась, представители Роспотребнадзора задавали вопрос о введении в закон о защите прав потребителей категории «разработчик ПО», отмечает он. Но эта норма излишняя: если покупатель обнаружил недостатки товара, он может руководствоваться уже действующими нормами закона.