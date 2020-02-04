Существующие реестры отечественного ПО могут объединить в единый маркетплейс цифровых решений для госструктур и госкомпаний. Письмо с таким предложением генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.



В РФ с 2016 года действует реестр отечественного ПО, которому должны отдавать предпочтение госорганы при закупках софта. С 2019 года эта мера распространена на госкомпании. В январе 2013 года постановлением правительства создана ФГИС «Национальный фонд алгоритмов и программ» (НФАП), которая предназначена для сбора, обработки и хранения созданных или приобретенных с привлечением средств бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов программ, проектной, технической документации к ним, а также для обеспечения доступа госорганов к этим программам.

АНО «Цифровые платформы» предлагает объединить эти два ресурса.

«Необходимо преобразовать единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и «Национальный фонд алгоритмов и программ» по модели ГЧП в новый маркетплейс цифровых решений для госструктур и госкомпаний. Уважаемый Михаил Владимирович, предлагается Минкомсвязи России совместно с экспертами АНО «Цифровые платформы» и заинтересованными ФОИВ подготовить и внести в установленном порядке в правительство РФ проект постановления по модернизации реестра отечественного ПО и НФАП», — говорится в письме.

По мнению Щельцина, в новом сервисе должна содержаться информация о российском ПО: его функциональных характеристиках, результатах тестирования, внедрения, совместимости с другими решениями и т. д. Также необходимыми атрибутами маркетплейса должны стать сервисы поддержки отечественных производителей при разработке ПО (автоматическое сканирование на безопасность кода и соответствие стандартам ФСТЭК и ФСБ, техническая проверка совместимости программных продуктов между собой) и отраслевая информационно-просветительская поддержка разработчиков, считает глава АНО.



Как говорится в письме, в случае реализации этого проекта удастся сократить затраты государства на ведение реестров и поддержку просветительской работы (от 30 млн рублей ежегодно).



Кроме того, рассчитывают в АНО, это может привести к увеличению инвестиционной привлекательности российского IТ-бизнеса, создать более 30 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест за счет перенаправления половины закупок иностранного ПО на российское ПО уже к 2021 году.