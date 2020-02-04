Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

«Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1 666 составов административных правонарушений. При этом проектом Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения, — сообщили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС. — Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1 000 проектируемых составов административных правонарушений».

Под возможность уплаты штрафа «с дисконтом» подпадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа — в размере половины от суммы назначенного штрафа — распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью общественной вредности, напомнили в Минюсте. Возможность оплаты штрафа «с дисконтом» предусмотрена лишь по 124 составам административных правонарушений из более чем 1 800, предусмотренных в кодексе (порядка 7%).

Кроме того, подчеркнули в Минюсте, в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях сохранена норма о том, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте, поступила в адрес привлеченного к ответственности лица по истечении 20 дней со дня вынесения постановления, этот срок подлежит восстановлению судьей, иным органом или должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

30 января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы подготовленные рабочей группой правительства проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Предлагается ввести в действие новые кодексы с 1 января 2021 года.