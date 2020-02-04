Российские фондовые индексы во вторник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,51% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 086,42 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,31% и равнялся 1 525,82 пункта.

Внешний фон способствует ограниченному росту российского фондового рынка, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Индекс Мосбиржи, по его прогнозу, сегодня предпримет движение вверх с целью 3 100 пунктов.

«На мировые фондовые площадки в начале недели вновь вернулся сдержанный оптимизм. Участники рынков позитивно восприняли действия Народного банка КНР по масштабному вливанию ликвидности, что позволило инвесторам рассчитывать на дальнейшие решительные действия регулятора и ведущих центральных банков для снижения негативных последствий коронавируса», — комментирует эксперт.

Однако под давлением могут находиться ключевые «фишки», а также бумаги нефтегазового сектора, предупреждает аналитик.