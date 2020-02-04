• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады января 2020 года составила около 5,76% годовых против 5,89% за вторую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. В первой декаде января 2020 года показатель впервые опустился ниже уровня 6%, а по итогам третьей декады оказался наименьшим за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).



• Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на рабочую версию проекта ФЗ «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». В Минюсте сообщили, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».



• В Системе быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция — оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду, пишут СМИ, ссылаясь на пять банков — участников системы. Это будет безналичный перевод денежных средств со счета физического лица, открытого в одном банке, на счет транспортного оператора. Сервис планируется реализовать после обсуждения с участниками рынка, заявили в ЦБ и добавили, что выступают за внедрение в СБП различных функций и вариантов оплаты. Предполагается, что для оплаты проезда через СБП QR-код с реквизитами платежа будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован транспорт.

• До конца следующего года в России должен появиться центр тестирования (ЦТ) технических средств и программного обеспечения криптографической защиты информации (СКЗИ) значимых платежных систем. Так, целью создания центра является минимизация затрат российских вендоров. В частности, в нем можно будет пройти как удаленное (предварительное) тестирование, так и комплексное. В ЦБ поддерживают идею создания такого сервиса. Применение отечественных HSM (устройства, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к криптографическим ключам) записано в нормативных актах ЦБ.