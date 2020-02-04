Китайский банк развития намерен выпустить облигации на сумму до 14,25 млрд юаней (2,04 млрд долларов) для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Банк развития Китая планирует в четверг выпустить специальные однолетние облигации объемом до 14,25 миллиарда юаней, чтобы привлечь средства для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса», — сказали источники агентству.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.