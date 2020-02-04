«Тинькофф Бизнес» расширил экосистему услуг для малого и среднего бизнеса (МСБ) и запустил полномасштабный аутсорсинговый кол-центр, говорится в сообщении кредитной организации. Операторы аутсорсингового кол-центра смогут решить задачи бизнеса, связанные с обзвоном клиентов и обработкой входящих звонков на территории России и Казахстана, круглосуточно.

Так, для предпринимателей и малого бизнеса будет актуально подключение нескольких операторов, которые будут готовы отвечать на звонки клиентов. Средний бизнес сможет оптимизировать работу внутреннего отдела продаж и создать собственную команду. Крупным компаниям, у которых уже есть свой собственный кол-центр, услуги аутсорсинговых операторов могут понадобиться в случае нехватки собственных ресурсов.

В личном кабинете «Тинькофф Бизнеса» можно выгрузить не только финальные отчеты, но и промежуточные, что дает возможность клиенту скорректировать стратегию обзвона непосредственно в его процессе.

Разработка скриптов и обучение специалистов кол-центра для всех клиентов будут бесплатными. Клиенты будут платить только за совершенные звонки, которые рассчитываются до секунды.

Воспользоваться услугами аутсорсингового кол-центра «Тинькофф» для бизнеса могут клиенты как со счетом в «Тинькофф Бизнесе», так и без него. Для владельцев бизнеса с расчетно-кассовым счетом в «Тинькофф Бизнесе» на услуги кол-центра действуют специальные цены.