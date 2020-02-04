Промсвязьбанк понизил ставки по вкладам в рублях.



«Онлайн-вклад» (от 100 тыс. рублей на 122, 181, 397, 547 и 731 день) оформляется под 4,5—5,5% (ранее — под 5—6,25%), а «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547 и 731 день) — под 3,5—4,75% годовых (прежде — под 4—5,25%).

«Мой доход» (от 10 тыс. рублей при открытии через банкомат, от 100 тыс. рублей в отделении или через интернет-банк на 122, 181, 397, 547 и 731 день) размещается под 4,25—5,25% годовых (вместо 4,75—5,75%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей) привлекается под 4,15—4,45% (ранее — под 4,65—4,95%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей) — под 3,65—4% годовых (вместо 4,15—4,5%). Сроки депозитов: 181, 367, 547 и 731 день.

Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.