Татсоцбанк понизил ставки по вкладам на 0,25—1 процентный пункт.

Доходность депозита «Новый горизонт» (от 25 тыс. рублей на 372 дня) составит 5,55%, «Апельсиновый фреш» (от 10 тыс. рублей на 182 дня) — 3,5%, «Надежный» (от 5 тыс. рублей на 90 дней) — 2%, а «Стабильный процент» (от 5 тыс. рублей на 372 дня) — 5,25% годовых. Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Новый пенсионный» (от 100 рублей на 360 дней) открывается под 5,5%, «Капитальное вложение» (от 1 млн рублей на 372 дня) — под 5,25%, а «Большие возможности» (от 5 млн рублей на 372 дня) — под 5,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Смарт» (от 10 тыс. рублей на 90 дней) составит 4,5% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Все вклады можно пополнять.