Центробанк в прошлом году выявил 210 нелегальных форекс-дилеров, предлагавших услуги в России (в 2018 году их было 223), 308 лжебанков и мошеннических организаций на рынке е-ОСАГО. Также регулятор зафиксировал 1,8 тыс. нелегальных кредиторов (в том числе псевдолизинговые компании), в 2018 году их было 2,3 тыс. Суммарное количество нелегальных компаний, которые обнаружил ЦБ в 2019 году на отечественном рынке финансовых услуг, — 2,6 тыс. организаций. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

ЦБ также в 2019 году выявил 237 компаний с признаками финансовых пирамид: они предлагали свои услуги россиянам, в том числе 60 из этих организаций действовали под вывеской кредитных и потребительских кооперативов, свыше 80 были организованы в форме ООО.

По словам Ляха, в основном речь идет об интернет-проектах, большинство из которых зарегистрировано за рубежом. В частности, более половины регистрируется на территории Великобритании. «Деньги клиентов либо направляются в криптовалюты, либо их деньги похищаются под видом услуг доверительного управления», — рассказал Валерий Лях.

Он отметил, что зачастую финансовые пирамиды возникают и исчезают циклически. Как правило, такие компании создаются под определенные социальные группы, диаспоры и появляются в начале года, то есть в момент, когда людям массово выплачиваются бонусы, премии, которые якобы направляются на инвестиции, рассказал Лях.

По сравнению с 2018 годом число выявленных в прошлом году финпирамид выросло на 40%. Всего за последние пять лет ЦБ выявил свыше 900 финпирамид. Рост числа выявленных финансовых пирамид в прошлом году ЦБ связывает с запуском нового хаба в Хабаровске, а также изменением методологии их выявления. В частности, по словам Ляха, если раньше регулятор реагировал в основном на жалобы пострадавших клиентов, то сейчас проверяет любые обращения граждан о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Лях отметил, что число обращений растет, что связано с повышением финансовой грамотности россиян.