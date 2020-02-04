К теме перераспределения налогов нужно относиться очень аккуратно, чтобы у сотрудников Министерства финансов не было инфаркта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности, трансляцию которой вел телеканал «Россия-24».

На встрече главу государства спросили, возможно ли сделать так, чтобы предприниматель мог по желанию поддержать дополнительными налоговыми отчислениями именно свой город. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что все зависит от распределения налогов между уровнями бюджетной системы.

«Перераспределить это расщепление — это отдельная тема. Это нужно сначала Министерство финансов целиком отправить в Министерство здравоохранения, чтобы их там полечили, а потом уже... Там сложный вопрос. Они там все в инфаркт сразу свалятся», — сказал президент.

К тому же, по словам Путина, если предприниматель зарегистрируется в своем городе, часть налога неизбежно пойдет туда — в место его регистрации.

Также на встрече с общественниками президент коснулся темы изменения Конституции. По его словам, в поправках к Основному закону нет ничего необычного, так как на протяжении существования российской Конституции они вносились в нее уже 15 раз. Также Владимир Путин отметил, что, если работа по поправкам будет завершена, как предполагает комиссия, это займет чуть более трех месяцев.