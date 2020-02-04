Вопрос пенсионного возраста должен быть предметом регулирования федеральных законов, а не Конституции. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ему был задан вопрос о том, какую позицию комитет может занять по предложениям об изменении пенсионного возраста и его закреплении в Основном законе страны. «По поводу поправок, связанных с пенсионным возрастом, — это должно быть совершенно точно не в Конституции, а в федеральных законах», — сказал он.