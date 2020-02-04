Агентство по страхованию вкладов требует с бывших контролирующих лиц банка «Евростандарт» 272,464 млн рублей. О соответствующем иске, поданном 31 января этого года в Арбитражный суд Москвы, АСВ сообщает во вторник, 4 февраля.

Центробанк отозвал лицензию у «Евростандарта» 4 декабря 2017 года. В феврале 2018-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим.

Агентство требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в вышеуказанном объеме его бывших топ-менеджеров Наталью Важнаткину, Дарью Гнездич и Олега Олдмана.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими лицами совершались действия, направленные на хищение денежных средств банка. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — поясняют в АСВ.

Газета «Коммерсант» в ноябре прошлого года писала, что Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшую и. о. председателя правления банка «Европейский Стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана по обвинению в хищении из хранилища кредитного учреждения перед отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей Гнездич Натальей Важнаткиной, отправленной под домашний арест.

Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована
Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована

По версии следователей, руководство «Евростандарта» знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги.

Объясняя отзыв лицензии у «Евростандарта», ЦБ в числе прочего указывал, что в ноябре 2017 года был установлен факт хищения из кассы банка крупной суммы денежных средств. Летом 2018-го регулятор сообщал о выявлении недостачи наличных в «Евростандарте» на 160 млн рублей и факте хищения 5 млн долларов.

СМИ также писали о схеме с подставными вкладчиками, которая, как предполагается, была реализована в банке «Евростандарт». Ее суть в том, что в реальности деньги в банк не вносятся (там открываются фиктивные депозиты), а после краха банка граждане с документами на руках обращаются за страховкой в АСВ. Сообщалось, что фиктивных вкладчиков в банк подвозили «караванами».