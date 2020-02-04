Агентство по страхованию вкладов требует с бывших контролирующих лиц банка «Евростандарт» 272,464 млн рублей. О соответствующем иске, поданном 31 января этого года в Арбитражный суд Москвы, АСВ сообщает во вторник, 4 февраля.

Центробанк отозвал лицензию у «Евростандарта» 4 декабря 2017 года. В феврале 2018-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим.

Агентство требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в вышеуказанном объеме его бывших топ-менеджеров Наталью Важнаткину, Дарью Гнездич и Олега Олдмана.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими лицами совершались действия, направленные на хищение денежных средств банка. В результате указанных действий произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — поясняют в АСВ.

Газета «Коммерсант» в ноябре прошлого года писала, что Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшую и. о. председателя правления банка «Европейский Стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана по обвинению в хищении из хранилища кредитного учреждения перед отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей Гнездич Натальей Важнаткиной, отправленной под домашний арест.

Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована По версии следователей, руководство «Евростандарта» знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги.

Объясняя отзыв лицензии у «Евростандарта», ЦБ в числе прочего указывал, что в ноябре 2017 года был установлен факт хищения из кассы банка крупной суммы денежных средств. Летом 2018-го регулятор сообщал о выявлении недостачи наличных в «Евростандарте» на 160 млн рублей и факте хищения 5 млн долларов.



СМИ также писали о схеме с подставными вкладчиками, которая, как предполагается, была реализована в банке «Евростандарт». Ее суть в том, что в реальности деньги в банк не вносятся (там открываются фиктивные депозиты), а после краха банка граждане с документами на руках обращаются за страховкой в АСВ. Сообщалось, что фиктивных вкладчиков в банк подвозили «караванами».