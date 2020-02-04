Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,87% и составил 3 097,6 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,71% — до отметки 1 547,19.

Бумаги Московской биржи подорожали на 2,17%, Сбербанка — на 0,56%, «Газпрома» — на 1,26%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 1,43%, «АЛРОСы» — подросли на 1,53%.



«Рынок акций России во вторник вернулся к росту. Индекс Мосбиржи поднялся к 3 100 пунктам и завтра может попробовать закрепиться в пределах 3 080—3 120 пунктов. Индекс РТС вырос сегодня неплохо, в область 1 546 пунктов, что дает основания рассчитывать в среду на стабилизацию в коридоре 1 540—1 555 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

