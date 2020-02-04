Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск снизился на 76 копеек к предыдущему закрытию, до 62,97 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 41,3 тыс. сделок на сумму порядка 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,97—63,7 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 мск составил 69,48 рубля и опустился на 95 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 9,4 тыс. сделок примерно на 562,6 млн евро по курсам от 69,48 до 70,29 рубля за евро.

«Рубль бодро отыгрывает предыдущее падение и восстанавливается в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется к вечеру по 63,13 рубля, легко завтра может спуститься к 63 рублям. Краткосрочно, не исключено закрепление «американца» в границах 62,95—63,45 рубля. Это движение — просто сброс эмоциональной премии за риск. Пара евро/рубль во вторник вечером падает на 1% до 69,69 рубля, но сохраняет возможность для консолидации в диапазоне 69,65—71 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.