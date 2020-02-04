Банк России в очередной раз привлек банк «Открытие», Райффайзенбанк и банк «Уралсиб» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Постановление в отношении «Открытия» было вынесено 22 ноября 2019 года, в отношении Райффайзенбанка — 23 декабря, в отношении «Уралсиба» — 30 декабря, все они вступили в законную силу 4 февраля.

Все три банка привлекаются к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Во всех случаях назначены административные штрафы, которые могут составлять для юридических лиц по указанной статье КоАП от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк за последнее время не раз привлекал все три банка к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, особенно часто — «Открытие».



Центробанк сообщил о 20 новых штрафах для «Открытия» и двух — для Райффайзенбанка ЦБ за последнее время не раз привлекал и Райффайзенбанк, и особенно часто — «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

