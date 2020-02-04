Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения, директором центра «Медицинские продукты и сервисы» Сбербанка. В этой должности он будет отвечать за развитие бизнеса группы Сбербанка в сфере здравоохранения, поясняется в сообщении кредитной организации.

Данная позиция предусматривает матричное подчинение старшему вице-президенту, руководителю блока «Управление благосостоянием» Наталье Алымовой и старшему вице-президенту, руководителю дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (SberХ) Андрею Ванину.

«Задача центра «Медицинские продукты и сервисы» — создавать и продвигать на российском рынке инновационные медицинские продукты и сервисы, включая страховые, информационные и цифровые, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, с целью повышения качества и доступности медицинской помощи, а также популяризации здорового образа жизни среди клиентов Сбербанка», — отмечается в релизе.

Давид Мелик-Гусейнов имеет 20-летний опыт работы в индустрии здравоохранения. В 2015—2019 годах он работал директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы, в 2019—2020-м возглавлял департамент проектной деятельности Министерства здравоохранения РФ. В числе прочего о Мелике-Гусейнове в справке Сбербанка сообщается, что он член экспертного совета по здравоохранению при Федеральной антимонопольной службе РФ и преподаватель Высшей школы экономики. Мелик-Гусейнов имеет степень кандидата фармацевтических наук.



По словам старшего вице-президента, руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Андрея Ванина, «способствовать созданию экосистемы здравоохранения — одна из самых интересных задач сегодня».