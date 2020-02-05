Экономические достижения США в последние годы не способствовали повышению уровня жизни обычных американцев. Об этом заявила во вторник губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер. Она представила ответ Демократической партии на ежегодное обращение «О положении страны», с которым выступил перед сенатом и палатой представителей конгресса США президент Дональд Трамп.



«Реальность такова, что не у всех в США есть работа, предполагающая оплату медицинских услуг, — сказал она. — На самом деле у многих такая работа, которая не позволяет покрывать ежемесячные расходы».

«Не имеет значения то, что президент говорит о фондовом рынке, — подчеркнула Уитмер. — Важно, что миллионы людей с трудом сводят концы с концами. Или же у них совсем не остается денег в конце месяца после оплаты транспорта, выписанных им лекарств или выплат по кредитам на учебу».

«Американские трудящиеся страдают в моем штате, в соседнем Висконсине, в Огайо, в Пенсильвании и по всей стране, — сообщила губернатор Мичигана. — Зарплаты остались прежними, а выплаты руководителям компаний резко повысились».

Трамп в послании «О положении страны» заострил внимание на том, что экономика США в последние годы очень активно развивалась. Он отметил, что уровень безработицы был чрезвычайно низким.