Крупнейшие кредитные организации до конца 2020 года переоборудуют свою сеть банкоматов с NFC-модулями, которые работают без необходимости вставлять карту (достаточно приложить ее или смартфон), пишут «Известия» .

Доля таких АТМ в Райффайзенбанке уже составляет 70%, а до конца первого полугодия все АТМ будут поддерживать эту функцию, сообщили в кредитной организации. В банке «Открытие» заявили, что доля бесконтактных устройств самообслуживания уже достигла 85%. Также планируется апгрейд всех банкоматов МКБ на «бесконтакт». В ВТБ планируют в несколько раз увеличить долю устройств самообслуживания с NFC: с 6% до 25%, в Альфа-Банке — с 56% до 85%, в Росбанке — с 25% до 54%. В Сбербанке бесконтактные АТМ составляют уже около 95% парка, а в Тинькофф Банке — все 100%.

Российские банки тестируют биометрические банкоматы По мнению экспертов, большинство россиян пока не готовы довериться технологии биометрической идентификации.

Банкоматы с NFC — это требование современного сервиса, считают в кредитных организациях. Там добавили, что парк АТМ должен постоянно модернизироваться. В НСПК подчеркнули, что бесконтактные АТМ поддерживают функционал приложения для смартфонов Mir Pay. Чтобы предоставить эту возможность держателям карт «Мир», банкам нужно обновить свои устройства самообслуживания.

По данным экспертов, Россия стала мировым лидером по количеству проведенных платежей с использованием телефонов или касанием картой с 2010 по 2018 год: за этот период произошел 30-кратный рост числа безналичных карточных трансакций (с 5,8 до 172 операций в год на человека). Доля россиян, которые оплачивают покупки с помощью смартфона, колеблется от 20% до 40%, оценили эксперты. По их словам, распространению бесконтактных банкоматов способствует развитие виртуальных карт, которые можно выпустить через банковское приложение, и их функционал будет аналогичным пластиковым, а также электронным кошелькам.