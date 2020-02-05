Многие российские банки отмечают рост доли премиальных карт и, как следствие, повышение себестоимости эквайринга, пишет «Коммерсант» . Весь прошлый год банки увеличивали доли премиальных карт в своих портфелях. Речь идет не столько о росте числа VIP-клиентов, сколько о повышении статуса обычных карт ради повышенной межбанковской комиссии, что резко снижает рентабельность эквайринга.

Так, интерчейндж по премиальным картам может быть в полтора-два раза выше, чем по классическим, отмечают в кредитных организациях. Средняя комиссия по стандартным картам составляет примерно 1,2–1,5%, в то время как по премиальным картам — 2–2,2%. В условиях, когда каждая десятая доля процента на счету, это серьезное преимущество.

Банки решали проблему роста себестоимости эквайринга по-разному, в том числе, как рассказали сразу в нескольких крупных банках, эквайеры просто по-тихому повышали ставки. По словам представителей кредитных организаций, есть вероятность, что в этом году увеличение себестоимости эквайринга приведет к тому, что рост ставок уже не удастся замаскировать под «индивидуальный подход». Тогда в дело может вмешаться ЦБ, который Госдума наделила правом регулировать комиссии по своему усмотрению. И если он ограничит интерчейндж, это ударит и по эмитентам, которым станет сложнее поддерживать кешбэки и программы лояльности.

В банках реальной альтернативой признают платежи через Систему быстрых платежей (СБП). Появление нового сервиса переводов по QR-коду через СБП значительно снизит стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий по сравнению с традиционным подходом к приему карт, уверены эксперты. Однако в СБП такие низкие комиссии для банков, что на кешбэки у них также не будет средств.