Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам за год незначительно уменьшился — на 0,4% до 72,6 млрд рублей. Жители половины регионов страны перестали платить по ипотеке, в результате чего банки-кредиторы уже в текущем году начнут предпринимать активные действия по изъятию данных квартир у должников и продавать жилье по ценам ниже средней по рынку. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа отчетности Банка России и собственных данных.



На балансах банков на 1 января 2020 года находится 72,6 млрд рублей просроченной ипотечной задолженности, годом ранее эта сумма составляла 72,9 млрд. Таким образом, за год объем кредитов на покупку жилья, по которым банки перестали получать платежи более чем 90 дней подряд, сократился всего на 310 млн рублей.

«По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, по которым заемщики перестали платить кредиторам, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. — И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки, реальное количество квартир, с учетом продажи закладных, в полтора раза больше. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья. Нужно понимать, что не все из них появятся на рынке одномоментно».

Регионами-лидерами по резкому приросту просроченной задолженности с учетом накопленного объема неплатежей стали Крым (рост в три раза), Карачаево-Черкесия (в 1,9 раза), Костромская область (на 30%), Брянская область (на 27%).



«В ипотечную просроченную задолженность стали выходить все более молодые кредиты, взятые год-два назад против ранее стандартного трехлетнего периода выхода на просрочку. Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья, в том числе не для проживания, а для сдачи объектов недвижимости в аренду, — комментирует Аксенов. — В некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором».

По его оценке, в результате заемщики отказываются урегулировать просроченную задолженность, кредиторы начинают судебные процессы, которые могут длиться несколько лет, и квартира на торгах уходит с дисконтом до 40% от первоначальной оценочной стоимости. В крупных городах за объектами с привлекательной ценой на торгах выстраивается очередь. «Мы видим, что стали появляться компании-посредники, которые завлекают покупателей хорошей рентабельностью объектов в банкротстве, хотя в реальности там не все так радужно», — резюмировал Аксенов.

В 29 регионах страны размер просроченной задолженности за 12 месяцев 2019 года снизился в диапазоне от 0,85% до 33%. Регионами-лидерами стали Чукотский автономный округ (-33%), Карелия (-21%) и Хакасия (-18%).