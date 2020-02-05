В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица, пишет РБК . Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», которую опубликовал Минюст.

Действующий закон о взыскании предполагает, что в категорию «третьих лиц» попадают любые граждане, так или иначе связанные с должником. Отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с клиентом. Сейчас взыскатели могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие.

Из новой версии законопроекта Минюста следует, что кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых должника только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Взаимодействием считаются личные встречи, электронные письма, телефонные звонки и сообщения, в том числе от роботов-коллекторов.

Минюст намерен изменить правила общения коллекторов с должниками Изменения направлены на защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов.

По словам представителей микрофинансовых организаций, взаимодействие взыскателей с третьими лицами — частое явление. Если человек пропустил два-три платежа, то в 30–50% случаев проводится работа с третьими лицами, чтобы он погасил задолженность. На стадии принудительного взыскания 70% общения идет с третьими лицами, отметили микрофинансисты.

По мнению экспертов, обязанность получать письменное согласие от третьих лиц сведет на нет все легальные возможности выстраивать такое взаимодействие — в заключении договора займа третье лицо не участвует, значит, его нужно будет подключать отдельно. Также кредитор не вправе разглашать тайну операций с заемщиком, а согласие от третьего лица предполагается получать не абстрактно, а именно в связи со взысканием просроченной задолженности, пояснили эксперты.