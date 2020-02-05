Компания Intercontinental Exchange (ICE), являющаяся владелицей Нью-Йоркской фондовой биржи, предлагает приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, объем сделки может превысить 30 млрд долларов. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ICE вынашивала эти планы давно и неоднократно делала предложения о покупке eBay. Владелица биржи заинтересована в приобретении наиболее ценного актива — предприятия розничной торговли в режиме онлайн. Его рыночная капитализация на данный момент превышает 28 млрд долларов. Причем ICE готова заплатить больше, отмечают источники издания.

Согласно публикации, стороны официально пока не приступили к переговорам. Руководство eBay изучает поступившее предложение, но не гарантирует свое согласие.

Котировки ценных бумаг онлайн-ретейлера на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации во вторник поднялись с 34,39 доллара до 38,73. В настоящий момент данный показатель составляет 37,14 доллара, увеличившись с момента открытия торгов на 2,76 доллара (8,01%).