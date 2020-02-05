В число лидеров среди российских банков по величине чистой прибыли по итогам 2019 года вышел Банк непрофильных активов (создан на базе банка «Траст»), который заработал в прошлом году 56 млрд рублей чистой прибыли, пишет «Коммерсант» . Согласно опубликованной ЦБ отчетности коммерческих банков, в тройку лидеров по чистой прибыли также вошли Сбербанк (981 млрд рублей) и ВТБ (213,8 млрд рублей).

Как заявили в пресс-службе «Траста», выйти на положительный результат в 2019 году «удалось благодаря повышению стоимости активов под управлением банка и работе с просроченной задолженностью».

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По мнению аналитиков, наибольшую долю в доходах банка в прошлом году заняли «неденежные» статьи — положительная переоценка ценных бумаг, долей участия в капитале других юридических лиц, а также стоимости размещенных и привлеченных средств. Суммарно данные доходы превысили объем досозданных резервов, что и привело к получению положительного финансового результата за год.

Эксперты пока не дают прогнозов по поводу динамики и сохранения достигнутого результата и считают, что прибыль банка «плохих» долгов трудно спрогнозировать, многое будет зависеть от планов организации. В пресс-службе «Траста» сообщили, что рассчитывают и в дальнейшем выходить на положительный результат.